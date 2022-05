Nadal: “Llego muy justo a Madrid; empecé a sacar un día antes de viajar”

TENIS. “Muy justillo” de preparación llega Rafael Nadal al torneo de Madrid, en el que prevé “una semana difícil” porque, como explicó el número cuatro mundial este domingo en conferencia de prensa, después de recuperarse de la rotura de costilla que le ha tenido apartado del circuito no empezó a sacar hasta apenas un día antes de llegar a la Caja Mágica. “De la lesión estoy recuperado, si estoy aquí es porque los médicos han dicho que no había riesgo. Pero en cuanto a tenis y preparación, es otra historia”, afirmó el jugador balear, que rememoró las dificultades que tuvo para moverse, dormir e incluso respirar debido al dolor de la fractura. “No es una lesión importante y sabes que es por un tiempo concreto, y eso ayuda mentalmente, pero no te permite hacer nada”, señaló.

Nadal empezó a entrenarse hace dos semanas, la primera solo media hora al día. Tercer cabeza de serie del torneo, debutará en Madrid en segunda ronda, el miércoles, ante el vencedor del choque entre el serbio Miomir Kecmanovic y el kazajo Alexander Bublik

“Me quedan días, he mejorado desde el día que llegué, pero va a ser una semana difícil, hay que aceptar que las cosas van a estar lejos de la perfección y, a partir de ahí, luchar”, comentó. EFE