Nadal o la ilusión por llegar a los 21 ‘Grand Slams’

TENIS Rafa Nadal admitió que si tuviera que elegir el reto más ilusionante en estos momentos sería consagrarse como el tenista con mayor número de Grand Slams en la historia con 21 títulos, superando al suizo Roger Federer, aunque apuntó que no se obsesiona con ello.

“Me encantaría ser el que más tiene pero yo siempre he trabajado y voy a trabajar de la misma manera. Mi forma de encarar este tipo de torneos es la misma, no por el hecho de estar a uno de conseguirlo me cambia o me añade motivación”, agregó desde su habitación de hotel en Adelaida (Australia), donde cumple con sus dos semanas de cuarentena, sobre la que también debatió en la entrevista. efe