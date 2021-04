Nadal olvida Montecarlo y debuta hoy en el Godó

Barcelona. Rafael Nadal, número 3 del ranquin mundial, acude al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó (debuta hoy frente al bielorruso Ilya Ivashka, número 111) en busca “de otra oportunidad”, tras caer inesperadamente en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo ante Rublev. “es pasado y no hay que darle más vueltas. Las derrotas, aunque no sean agradables ni positivas, ponen a cada uno en su lugar, y el mío es el que me dio el torneo de Montercarlo”, dijo. Y aclaró que ante Rublev jugó “un partido extraño, ante un gran jugador”.

Ayer, Carlos Alcaraz cayó ante Frances Tiafoe. EFE