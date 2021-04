Narón será a sede da final da Copa Galicia feminina de fútbol sala entre Burela e Ourense

Santiago. O pavillón da Gándara, en Narón, acollerá o vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas, a final da XIV Copa Galicia de fútbol sala feminina que citará ao Pescados Rubén Burela e ao Ourense Envialia. O encontro, correspondente ao torneo da campaña 2019/20, aínda non ten unha hora fixada.

O plantel burelés que dirixe Julio Delgado, recoñecido hai poucas datas como o mellor club de fútbol sala feminino do mundo, buscará un novo título ante o conxunto de Gonzalo Iglesias Morenín, tamén aspirante a engordar as súas vitrinas co entorchado autonómico.

Ambos os dous clubes están inmersos na segunda fase da máxima categoría do fútbol sala nacional, na que loitan polo título de Liga. Tamén o Poio Pescamar, que caeu nas semifinais da Copa Galicia contra o Ourense, sitúase entre os mellores conxuntos de Primeira División. O Burela derrotou na semifinal ao Viaxes Amarelle, outro dos representantes galegos na elite.

Antes, tanto Pescados Rubén Burela como Ourense Envialia tomarán parte na fase final da Copa da Raíña, que xuntará aos oito mellores equipos da competición entre o 30 de abril e o 2 de maio.

A Gándara tamén acolleu en xaneiro a final da Copa Galicia masculina 2019/20, na que o Burela venceu ao Noia Portus Apostoli. ECG