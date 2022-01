Navarrete e Serrat vencen no Galego de campo a través

ATLETISMO Esther Navarrete (F.C. Barcelona) e Antonio Serrat (Real Club Celta) proclamáronse gañadores galegos absolutos do Campionato Xunta de campo a través disputado por quinta vez en A Veronza (Ribadavia).

Baixo un excelente día a nivel climatolóxico, a internacional viguesa lograba unha traballada vitoria -o seu terceiro campionato logo das edicións de 2015 en Monforte e 2017 en Ribadavia- despois de manter un man a man ca atleta do Lucus Laura Santos quen finalmente logrou o segundo posto a 24 segundos da vencedora. María Cedrón, do ADAS Proinor (primeira sub-23), completaba o podio femenino mentres que a corredora de Pontepedriña Mariam Ferrán, que encabezou a expedición do Club Atletismo Santiago, chegou quinta á meta e como segunda sub-23 adxudicouse un subcampionato galego que lle outorga o billete con Galicia para participar no Campionato de España por Federacións o día 30 en Jaén.

Nos homes, Antonio Serrat, como xa fixera no ano 2019 en As Pontes, conseguía o título galego no que supuxo a súa estrea co RC Celta. O vigués quitaba na meta 8 segundos ao segundo clasificado, o lucense do Lucus Caixa Rural Esteban Iglesia e 29 a un incombustible Manuel Hurtado (S. Gimnástica). En ambas carreiras salientar as retiradas, sen consecuencias físicas, tanto de El Medhi El Naboaui como de Uxía Pérez. Ademais, María Cedrón (ADAS Proinor) e Juan Rejas (Atletismo Narón) lograban os títulos sub-23, e Antía Castro (Ourense Atletismo) e Carlos López (C.D. Surco Lucena) en sub-20.

Por parte do Santiago, tamén teñen opcións de ir ao Nacional Roi Estévez e Antón Gómez (5.º e 6.º en sub-23) e as irmás Inés e Lucía Portela (6.ª en sub-23 y 5.ª en sub-20). ecg