Niegan la carta de libertad a cuatro jugadoras del Amio

Hay temas que duele tocar en el deporte, y más cuando se habla de deporte no profesional, pero son cuestiones que aunque desagradables también forman parte de la intrahistoria de los clubes, de su día a día, donde las disputas, los malentendidos o el todo vale priman por encima del objetivo único que debe ser disfrutar, en este caso, del fútbol.

La situación por desgracia no es nueva, pero no por ello deja de ser llamativa más cuando se trata de categorías completamente amateurs y jugadoras que entrenan y juegan únicamente con la pretensión de divertirse y de pasar horas de convivencia junto a sus compañeras y amigas. Los hechos se remiten a este verano, cuando muchas futbolistas de la SD Amio, apenas un año después de haber formado el equipo femenino que milita en 2.ª Autonómica, deciden dejar el club descontentas con el rumbo que ha tomado la entidad desde la salida de Santi Ferreiro de la dirección técnica. Varios entrenadores, muchos jugadores de categorías inferiores y gran parte de las jugadoras del primer equipo optan por aceptar el ofrecimiento de la SD Cacheiras para integrarse en sus filas -otras sin embargo ya pusieron fin a su etapa deportiva-, pero a Rai Da Silva, Montse Mella, Nerea Domínguez y Sara Vázquez se les niega la carta de libertad con el fundamento de que tienen una ficha con una validez de tres años que salvo acuerdo entre las dos partes no se puede disolver.

Es en este punto donde surge el conflicto, con denuncias incluidas ante la Federación Gallega, con la intervención sin éxito de un mediador, la petición de ayuda a la concejala de Deportes Esther Pedrosa que tampoco dio sus frutos y con la exposición pública ahora de un enfrentamiento que no parece tener muchos visos de solución dadas las posturas cada vez más enfrentadas.

PROBLEMA. “Ao que se agarran é que parece ser que había xente que marchara do clube sen pagar unhas cuotas, que non somos nós, ningunha das que estamos retidas”, explica Montse Mella. “Temos comprobantes de que lles avisamos de que non queriamos continuar e aínda así subiron a nosa ficha porque tiñamos firmado por 3 anos e podíano facer. Subírona simplemente por facer dano a outra xente que non tiña nada que ver con nós”, se lamenta. “Agora atopámonos sen facer pretemporada, sen poder adestrar e nin correr coas compañeiras porque iso podería repercutir nunha sanción. Estannos privando de practicar un deporte que no meu caso é unha forma de desconexión”, añade la veterana portera de 42 años.

“Xoguei ao fútbol campo, ao fútbol sala, cheguei a xogar en Nacional co Val do Ulla, co Pino de fútbol sala e co Funeraria en Autonómica... levo moitos anos recorridos no fútbol e paréceme unha tomadura de pelo e tan absurdo todo. É unha desesperación”, insiste Monste, que no acaba de entender el supuesto empecinamiento del presidente del Amio, José Manuel Iglesias Varela, ya que el Cacheiras está dispuesto a abonar las fichas de unas jugadoras a las que el equipo compostelano no está incluyendo en sus planes de esta temporada. “Parécenos unha burla máis porque levamos co tema desde agosto tratando de arranxar as cousas. Non podemos facer pretemporada nin adestrar con ningún equipo porque estamos suxeitas ao Amio pero o Amio tampouco nos chama. Ao final vémonos sen poder facer o deporte que nos gusta”, lamenta.

“A propia concelleira Esther Pedrosa, despois de recibirnos e dicirnos que non podía facer máis porque un compañeiro seu forma parte do Amio, recoñeceunos que eramos coma unha cabeza de turco para que outra xente que queira facer o mesmo ca nós una vez firmada a ficha non o faga”, denuncia Mella.

Tras muchas discusiones y requerimiento para poder llegar a un acuerdo, finalmente el presidente del Amio puso sobre la mesa una cantidad por la que estaría dispuesto a ceder la carta de libertad: 2302 euros, un cifra que las cuatro jugadoras ven desorbitada e inasumible.