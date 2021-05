No apto para cardíacos: un derbi madrileño a distancia del que saldrá el campeón

Después de 37 jornadas, Atlético de Madrid y Real Madrid se disputan el título de Liga en el día definitivo, a la hora señalada (ambos a las 18.00 horas) y con los colchoneros dos puntos por delante. Una victoria en el José Zorilla frente al Valladolid sellará la undécima corona rojiblanca; si falla, el plantel de Zidane tocará la gloria con un triunfo en Valdebebas ante el Villarreal.

Tras una imponente primera vuelta, tras haber resistido luego en la cima, el Atlético de Madrid está ante su última final en Zorrilla, ante un triunfo tan indispensable como lo es para el Valladolid, que necesita ganar para pensar en lograr la salvación.

Un duelo de tremenda presión, sin términos medios ni para el Atlético, campeón si gana o si no lo hace el Madrid, ni para el Valladolid, que no depende de sí mismo. Además de su triunfo, su permanencia exige que el Elche no gane al Athletic y que el Huesca no sume ante el Valencia.

El Valladolid, después de haber conseguido nada más una victoria en las últimas 20 jornadas, bordea el abismo de Segunda. Sin público en el estadio -sí se esperan aficionados del Atlético en la ciudad para una concentración convocada a las 12.30 horas-, no hay margen de error.

Lo siente el Atlético, en el filo de ser el mejor de todos o sólo uno más después del vencedor. Una tensión estresante sobre el grupo de Diego Simeone, en el momento más determinante en este torneo desde que en 2013-14, también en la última cita, entonces en el Camp Nou, logró su décima Liga. Espera la undécima, y la segunda del técnico. Nadie más ha ganado la Liga al Barça y al Madrid en las últimas 16 temporadas.

Son ya 24 jornadas consecutivas como líder que no valdrán de nada si no completa el título. Su liderato estuvo en el aire, a merced primero del Barcelona y después del Real Madrid... y sobrevivió; también a la agonía de ir perdiendo 0-1 ante Osasuna 0-1 en el minuto 80 la pasada jornada en el Wanda.

GANAR Y ESPERAR. Dos objetivos bien distintos pero un mismo fin, ganar y esperar. El Real Madrid por dar un golpe de efecto final y acabar conquistando su trigésima quinta Liga. El Villarreal, con un ojo en la final de la Liga Europa, a la espera de lo que hagan Betis y Real Sociedad para firmar su plaza europea.

El largo camino repleto de adversidades para el Real Madrid de Zinedine Zidane llega a su capítulo final con opciones de éxito. Tras un curso con 60 lesiones y nueve casos de coronavirus, el último el de Toni Kroos que le impide jugar, y hasta el final: es baja hoy Eden Hazard. Vuelven Sergio Ramos y Varane.

Nada afectó al Real Madrid, que encadena 17 jornadas sin derrota pese a que parte de la plantilla, y el técnico, ven incierto su futuro.Pase lo que pase, Zinedine Zidane se siente orgulloso de sus jugadores y, a su vez, siente el orgullo del madridismo.