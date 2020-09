No cede el Obra frente al Baxi Manresa y le coge el gusto a ganar

Volvió a ganar el Monbus Obradoiro. Pleno de triunfos en este inicio atropellado y vertiginoso de Liga Endesa 2020/21. Venció el conjunto compostelano que aunque asuma falta de rodaje, de asimilación de conceptos o hasta de dinámicas como equipo, también está exhibiendo maneras de rival versátil y rico en recursos. Ante el Baxi Manresa no bastaba con un único héroe -aunque Birutis volvió a demostrar su talento e inteligencia y Beliauskas no dudó en asumir- y fue a base de trabajo, de aprender del error y saber levantarse, cómo logró el cuadro compostelano superar la complicada tarea de vencer a un enemigo entrenado y acostumbrado a no dejarse vencer.

Ponía la mano en el fuego por sus jugadores Moncho Fernández en la previa. Afirmaba rotundo que confía en su madurez y su fuerza mental para no dejarse despistar por un gran debut ante el Urbas Fuenlabrada que no solo le había valido el liderato de la Liga Endesa (101-82), sino que había elevado a uno de sus jugadores noveles hasta el olimpo de los MVP de la segunda mejor competición de baloncesto del mundo. “Eso es una anécdota”, aseveraba tajante, rotundo, el entrenador del Monbus Obradoiro este miércoles. Sus jugadores captaron el mensaje.

No valían los despistes y había que apelar a la concentración, más si enfrente estaba un Baxi Manresa diseñado a imagen y semejanza de su técnico, Pedro Martínez, con gladiadores no faltos de talento pero acostumbrados a responder cual legión sobre el parqué. Saltó a la cancha el cuadro visitante serio, solidario y colocado atrás, incisivo en ataque a la hora de colocar el balón a dos jugadores on fire, Beliauskas y Birutis, y fue precisamente de la mano del dúo lituano como el Obra cobró una primera ventaja en el marcador (2-9), fruto de un 100 % de efectividad en sus tiros.

Gran salida. Se gustó el equipo santiagués en los primeros cinco minutos ante un anfitrión peleado con su aro y demasiado condescendiente en defensa, pero a mitad del primer cuarto tocó a corneta el entrenador local y el duelo cambió de guión.

Con una presión férrea a la salida del balón y sobre las líneas de pase fue entrando el Manresa en partido aprovechando también el vacío dentro de la zona dejado por Birutis -que pidió el cambio agotado a los 6 minutos- y con un triple de Eatherton (último MVP de la Liga Alemana), la renta se redujo a los 2 puntos (15-17, min. 6), una renta que Oliver y Robertson supieron ampliar en la recta final del set (15-21, min. 10).

No conseguía el Obra recuperar la dinámica del inicio en la salida del segundo cuarto. Primero Baez y luego Dani Pérez -excepcional como vía comunicante con sus compañeros, al sumar 6 de las 8 asistencias de su equipo- lideraron el dominio local en ritmo, intensidad y acierto hasta voltear el electrónico (29-28, min. 5) mediado ya el cuarto.

Incómodo en la dirección, con Moncho Fernández rotando a Oliver y a Pepe Pozas, el Monbus se enredó en la telaraña defensiva tejida por su anfitrión, excepcional a la hora de asfixiar las línea de pase de un contrario que acumuló en apenas cuatro minutos hasta 6 pérdidas y encajó un parcial de 8-0 (33-28, min. 18) que obligó a llamar a Birutis de nuevo a la pista para intentar la reacción.

Anotó el pívot en el primer balón que recibió pero sobre todo focalizó la atención de la defensa y abrió el campo para que primero su compatriota Beliauskas y luego Mike Daum cortasen la vía de agua hasta que Robertson, con 3 tiros libres, colocase el definitivo 39-41 al descanso.

Nueva escapada. Tocaba seguir remando en una cancha siempre complicada, aunque sea huérfana de público, pero si se había convertido casi en un mantra en el pasado cruzar los dedos ante la incertidumbre de los terceros cuartos del equipo compostelano, esta vez su regreso a la cancha -con un Beliauskas rebosante de confianza en su tiro- fue contundente con un 0-11 de inicio que disparó de nuevo al Obradoiro en el marcador (39-52. min. 27).

Se revolvió el Baxi Manresa. No solo es un plantel excepcional en su respuesta como equipo sino que sabe aferrarse a los partidos, como ya demostró con su remontada final en el duelo ante el Movistar Estudiantes (84-88) que le valió su primer triunfo del curso, y fue esta vez la lectura de juego de Sajus la que anuló el hasta ese momento buen hacer de los visitantes.

Se reducía de nuevo la diferencia para el Monbus cuando Rafa Martínez quiso unirse a la fiesta (5 puntos consecutivos) y con el colchón de 4 puntos afrontó la decisiva parte final del choque (56-60, min. 30).

El juego de ajedrez táctico siempre vigente en los duelos Moncho Fernández-Pedro Martínez se agudizó al inicio del último cuarto con la fórmula Daum-Cohen-Birutis que el compostelano ya avisó que se repetiría este curso más de una vez. Pero si el Obra quería llevar la pelea al interior de la zona, el anfitrión sacó el balón a la línea de 6,75 sorprendiendo con 3 triples consecutivos. Jou y Mason (en dos ocasiones) encontraban el acierto que el 2/15 de su estadística hasta ese momento aventuraba imposible.

Respondió de nuevo con orgullo y sin amilanarse el líder. Robertson -de apodo letal- y Pozas tampoco erraron desde la distancia aunque era a la hora de buscar esa mejor acción donde no acababa de sentirse cómodo el Monbus.

Tensión. Dos contraataques más sumó el cuadro catalán a los 15 de su cuenta (por ninguno del rival) con un doble 2+1 que hacía aún más daño, y así fue como Baéz comprimió el electrónico, avivó los nervios desde la distancia de la afición obradoirista, y abocó al choque a un último 1:58 no apto para corazones débiles.

Beliauskas pidió el balón aunque un fallo suyo en el pase a falta de 18 segundos fue castigado con bronca por su entrenador, pero Pozas y Daum, seguros desde el tiro libre (`76-80), sentenciaron pese a que Manresa, a la desesperada, intentó los triples sin acierto de Báez y Dani Pérez.

No pierde el Monbus en este inicio de temporada y el domingo (17.00 horas) ante el Coosur Real Betis, defenderá en Sar su condición de invicto... lástima que no pueda hacerlo ante su afición.