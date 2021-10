No disparen al pianista

LA MUERTE días atrás del joven piloto Dean Berta Viñales, primo de Maverick Viñales, en una prueba de SuperSport 300 en el circuito de Jerez volvió a abrir el debate sobre los niños pilotos y si hay suficientes medidas de seguridad para intentar evitar, en la medida de lo posible, que ocurran estas desgracias. Su fallecimiento se suma a una larga lista de pilotos de elite que han perdido la vida en la última década.

Desde el de Marco Simoncelli en 2011, ha habido cinco fallecidos, tres de ellos en los últimos cuatro meses, de los que dos eran menores de edad: Jason Dupasquier (19 años), Hugo Millán (14) y Berta Viñales (15).

El propio campeonísimo Valentino Rossi, que anunció su retirada de los circuitos al final de la presente temporada, salió al paso con unas declaraciones que no ofrecen lugar a dudas, preguntándose en voz alta: “¿Qué hacer? Lo primero, más respeto por las banderas amarillas de los que van detrás. Normalmente, los pilotos, al ver las banderas amarillas, intentan perder lo menos posible. También, en los últimos años, los jóvenes son más agresivos y ves las carreras con miedo. No sabes qué puede pasar. Son muy peligrosas, necesitas tener suerte. Todos arriesgan mucho y no se preocupan por la seguridad de sus rivales”. Seguramente al de Urbino no le falte razón y en manos de los comisarios está el poner orden en las carreras sancionando con dureza a aquellos que se salten la normativa o conduzcan con excesivo riesgo para sus compañeros de profesión.

Lo que no es de recibo es que un piloto como Michel Fabrizio (37 años) aproveche la muerte de Berta, prueba en la que él mismo participó, para, tras anunciar su retirada, cargar las tintas sobre Marc Márquez al que poco menos que vino a culpar de los riesgos que asumen los jóvenes que intentan copiar su forma de conducir. Textualmente, el italiano dijo que “hace años, Valentino Rossi fue criticado cuando Márquez entró en MotoGP. ‘Vale’ se quejaba de las maniobras incorrectas de Márquez. Debemos estar de acuerdo con él. Marc se ha convertido en un referente: para estos jóvenes emulan sus hazañas, adelantando demasiado al límite, apoyándose en su oponente, arriesgando en cada centímetro”.

AL LÍMITE. Fabrizio quizás tenga su parte de razón en el pilotaje al límite del piloto de Cervera, pero de ahí a ponerlo en solfa casi culpándole de los accidentes que tienen lugar en las carrerras, especialmente en las categorías inferiores, es como echarle la culpa a Guardiola de que ahora todos los equipos quieren copiar el famoso tiki-taka del Barcelona de hace una decena de años. El de Honda-Repsol, para bien o para mal, siempre ha conducido así y nadie obliga a nadie a copiar su pilotaje.

Es más, un ex piloto como Jorge Martínez Aspar ha querido salir al paso de esta polémica, que calificó como “vergonzosa” argumentando que “Márquez es un referente mundial en todo. Ojalá hubiese más pilotos como él porque ha demostrado una seriedad, una proximidad, un hambre, una agresividad... es un piloto modelo. Ojalá todos los niños quisieran ser un Marc Márquez”, apuntó el valenciano al que también apoyaron otros ex pilotos.

Trasfondo. Puede que todo este lío tenga más que ver con la pérdida de protagonismo del motociclismo italiano y, sobre todo, de un referente como Rossi, que desde que Marc irrumpió en el Mundial no se ha comido un colín, que con su forma de conducir, algo que le ha llevado a ser el piloto más joven en ganar el Mundial de MotoGP (2013) y tener acumulados, a sus 28 años, ocho mundiales, seis de ellos en la categoría reina y eso a pesar del accidente sufrido la pasada temporada que le ha obligado a estar casi un año retirado de los circuitos, a los que volvió esta campaña sin estar recuperado del todo pero que como demostró el domingo en Austin, está muy cerca de volver a ser el de siempre.

Sin embargo, esta polémica no debe impedir analizar en detalle lo que está ocurriendo en el motociclismo, donde se permite que niños monten máquinas que les llevan a más de 200 kilómetros por hora. Es por ello que las edades mínimas para competir están siendo cuestionadas.

Así, mientras que en el Mundial de Moto2 y Moto3 la edad mínima es de 16 años, y de 18 en MotoGP; en Superbikes se permite pilotar con 15 años y así Jorge Martínez Aspar, por ejemplo, defiende que la edad mínima debería ser de 17 años, mientras hay países, como Australia, que no expiden licencias a menores de 16 para sus campeonatos nacionales.

Lo que parece claro es que las autoridades competentes deberían tomar nota y adoptar alguna decisión para evitar que estos niños se jueguen la vida arriesgando al límite en busca de una oportunidad para dar el salto a categorías superiores, donde se gana además de gloria también mucho dinero.