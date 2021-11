“No fuimos capaces de cerrar el partido”

Rodri Veiga, entrenador del Compostela, afirmó tras el empate contra el líder Unión Adarve que al equipo le faltó cerrar el partido. Aun así, se mostró satisfecho con la labor de sus jugadores y expresó que si alguien mereció ganar, ese fue el Compos.

Valoración: “Nos adaptamos bien a lo que pedía el partido pero no fuimos capaces de cerrarlo. Sabíamos que este equipo nos iba a exigir mucho en los duelos y en las disputas y teníamos que haberlo matado en una transición. No fuimos capaces y después cometimos un error en la salida de balón, hay un desajuste saltando cuando no tienes que saltar, y este es el líder y te penaliza. Me voy contento por la imagen y si alguien merecía ganar creo que fuimos nosotros. Hay que dar por bueno el punto siempre que seamos capaces de ganar la semana que viene”.

Gol del rival: “El equipo no estaba sufriendo, creía que lo peor había pasado y tenía la sensación de que en una transición los íbamos a pillar. El fútbol son momentos. Después del gol nos faltaron piernas”.

Posibilidades: “Veo como trabajan estos chicos día a día. Somos un buen equipo para esta categoría pero nos va a costar mucho estar en este grupo de cabeza. Tenemos que seguir trabajando con confianza”.

Sabor: “Me voy disgustado porque quiero ganar, pero contento con lo que hizo el equipo. Hoy gestionamos bien la pelota”.

Diego Nogales, técnico del Unión Adarve, tuvo palabras de elogio para el Compostela, al tiempo que consideróa que su equipo había tenido el dominio y había merecido sacar algo positivo de Santiago.

Dominio: “El partido pudo cambiar a partir del minuto 25 o 30, que además coincide con el gol del Compos, cuando ellos habían tenido más balón y a nosotros nos estaba costando dominar del juego, pero a partir de esos minutos hemos sido muy superiores, tanto en fase ofensiva como apretando las pérdidas y permitiendo pocos contraataques del Compostela, su mejor arma. En la segunda parte el equipo ha tenido mucha superioridad para jugar en campo rival. El equipo ha hecho méritos para sacar algo de aquí, sin duda”.

Momentos: “No creo que el Compos fallara. Los partidos pasan por momentos, a veces ellos pueden dominarte y en otros momentos nos imponemos nosotros. Le doy mucho más mérito a nuestro equipo que demérito del Compos”.

Gol anulado: “Cambia el partido, antes del descanso. Es una acción arbitral que no puedo evaluar desde mi posición. Creo que el árbitro ha hecho un buen arbitraje”.

Campo. “Nosotros notamos el cambio porque no estamos acostumbrados al césped natural, pero el futbolista de nivel siempre se adapta a un buen campo”.