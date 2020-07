No habrá afición en la semifinal y falta por ver qué ocurre en la final

El play-off de ascenso a Segunda División B dará comienzo finalmente sin aficionados. Siguiendo las recomendaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) no abrirá las puertas de Balaídos en la semifinal, aunque no descarta hacerlo en la final, pero siempre supeditado a que la Xunta de Galicia amplíe el aforo permitido en los eventos deportivos que se celebran al aire libre.

El tiempo apremia y con la fase de ascenso a la vuelta de la esquina la decisión no se podía demorar más. La RFGF ha decidido finalmente no albergar público en las semifinales de la promoción, postura que ha venido defendiendo en las últimas semanas si no aumentaba el aforo permitido en eventos deportivos al aire libre, que actualmente es de mil personas. La situación sanitaria actual, con algunos rebrotes, también propicia que el ente federativo tome esta decisión por cuestiones sanitarias y de seguridad.

De esta forma, el Compostela-Barco del sábado y el Ourense CF-Arosa del domingo, ambos a las 19.30 horas en Balaídos, se disputarán sin aficionados. Queda por ver qué ocurre con la final, donde todavía no está descartada al cien por cien su presencia.

Para que eso ocurra, la Xunta de Galicia debería ampliar el aforo actual de mil personas. La RFGF, tras hablar con los clubes implicados en el play-off, solo organizará una final con público si se amplía considerablemente ese límite, pues todas las partes consideran que abrir un estadio para mil personas ni siquiera sería viable.

FINAL. Si los acontecimientos dieran un giro y se acabara aceptando la presencia de aficionados en Balaídos en la final por el ascenso a Segunda División B, prevista para el 25 de julio, los clubes serían los encargados de gestionar la venta de entradas entre sus seguidores. El número total de billetes se repartirían entre los equipos participantes en la final, además de una parte que gestionaría la propia Federación Galega. El reparto entre clubes no tendría por qué ser equitativo, pues dependería de la solicitud de cada entidad en función de la masa de aficionados que pueda mover. Paralelamente, la Federación Galega vendería un porcentaje de las entradas en su sede de Vigo.