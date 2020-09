“No he visto a ningún equipo en Europa jugar como el Obradoiro”

No cuela. Ayer mismo, en la sede de Espina&Delfín, que se mantiene como apoyo del Obra un año más (pero en una temporada “tan extraña” de la que habló Óscar Rodríguez, director de la empresa y consejero del club), en su presentación como jugador del Monbus Obradoiro para la temporada 2020-21, Jake Cohen intentó pasar de puntillas: “No me siento más importante que nadie, estamos todos en el mismo barco”. Es agradable escuchar la frase (llega un jugador de equipo)... pero no cuela. Cohen está llamado a ser un jugador muy determinante, en el Obra.

Lo dicen los hechos, los que detalló Óscar Rodríguez: llega un ala pívot que hace unos meses ganaba su tercera Liga con el Maccabi de Tel Aviv, en el que era capitán y ganó también tres copas. Llega un estadounidense nacionalizado israelí, internacional por este país. Llega un jugador “maduro, con experiencia” a sus 29 años, pero con ilusión. Y llegan sus estadísticas.

La clave es que llega un jugador que ya fue querido años atrás. “El Obradoiro es un sitio especial. Quisieron ficharme al terminar la universidad, y para mí significa mucho que hayan tenido ese interés tanto tiempo. Jugar en la ACB es una gran oportunidad para mí”, destacó.

De lo que le puede pedir Moncho Fernández, confiesa que “no hablamos nada demasiado específico. Después de firmar, él estaba muy emocionado respecto a esta temporada, y le dije que yo también lo estoy. Creo que tenemos un equipo con mucho talento, ahora hay que conjuntarse e ir paso a paso. Ojalá tengamos una temporada divertida y exitosa”, dice.

Preguntado por ello, Cohen explicó que en Israel , Estados Unidos, España... “en todas partes el covid es igual: todos tratan de ser precavidos”. Lo que no es igual, volviendo al baloncesto, es la forma de trabajar: “Sí, el sistema del entrenador es único. No he visto a ningún equipo en Europa jugar como lo hace el Obra. Aprender el nuevo sistema y el estilo del equipo está requiriendo adaptación, pero lo llevo bien y ojalá dentro de poco lo tenga totalmente asimilado. Aparte de eso, el baloncesto es el baloncesto”.

Y especificó: “Trata mucho sobre leer la situación, reacciones... Mientras otros sistemas en los que he jugado son más específicos sobre qué hacer y dónde situarte. Aquí el jugador tiene mucha libertad para cambiar, reaccionar...

Riteró que aportará experiencia, y que intenta “conocer el sistema, a mis compañeros...” pero que “lo que consigamos dependerá de todos, no de uno o dos jugadores”.

Lo dice Jake Cohen, al fin en el Obra. ¿Porqué ahora y no hace siete años? “Intento tomar la mejor decisión en cada momento. Cuando terminé la universidad, mi vida y mi carrera estaban en un punto totalmente distinto. Que hubiese interés ya entonces y también ahora muestra que el club y el entrenador tienen una opinión importante y duradera sobre mí, y eso es positivo. Antes, como ahora, intenté tomar la mejor decisión para mi carrera”.