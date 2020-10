“No me asusta ir a un partido de fútbol, me asusta cometer fallos”

Santiago. Cada vez se rebaja más la edad para entrar en el mundo del arbitraje, por eso el caso del santiagués Alexandre García Mallo no es tan excepcional como pudiera parecer, aunque tampoco sea la norma habitual. Con 17 años, el domingo se estrenó como árbitro asistente en Tercera División, impartiendo justicia en el Ourense CF-Ribadumia.

“Los clubes aún no tienen mucha preparación y, como con todos, se nota el confinamiento. Pero fue un partido bueno por las tres partes, los dos equipos y nosotros. Ojalá dentro de poco empiece todo el fútbol, como siempre”, valora Alexandre, quien además de árbitro asistente en categoría nacional estudia 2.º de Bachillerato. Ya hace un año se le planteó la opción de intentar dar el salto a la cuarta división del fútbol español, pero al no verse aún preparado retrasó el sí. El estreno resultó satisfactorio.

“Es una categoría semiprofesional y los jugadores son más conscientes de que si protestan mucho pueden tener consecuencias. El comportamiento es mejor que en regional, eso sí lo puedo decir”, asegura el santiagués, quien asistía en la Segunda Galicia el pasado curso.

Al cuestionarle por sus referentes menciona al coruñés Diego Sánchez Rojo, el asistente más joven de Primera División con 28 años, y García Mallo reconoce que dar el salto al fútbol profesional es “el sueño de todos, independientemente de la edad o la categoría”. “Pero ahora mismo el arbitraje es un hobby más, lo primero son los estudios”, apostilla a continuación.

Militaba en infantiles, en el Club Deportivo Conxo, cuando se le planteó la opción de pasarse al estamento arbitral y no se arrepiente de haber probado suerte. “Desde el principio me tiró más la banda, colaborando en la tarea del fuera de juego y en el control de los banquillos”, explica. En noviembre cumplirá tres años con el banderín.

“El arbitraje es muy bonito pero también se puede llegar a sufrir por los comentarios de fuera. No me asusta ir a un partido, me asusta más fallar”, admite Alexandre, quien añade que “lo primero es disfrutar del fútbol”. Aunque asegura que los insultos, “por desgracia”, son una realidad, celebra no haber sufrido malas experiencias en un campo. Ó. DE LA FUENTE