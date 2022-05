“No me gustó cómo me miró Antetokounmpo”

Madrid. El dominicano Al Horford, protagonista con 30 puntos en el triunfo por 116-108 de los Boston Celtics en el campo de los Milwaukee Bucks, aseguró este lunes que no le gustó la forma en la que Giannis Antetokounmpo le desafió con una mirada tras un mate antes del descanso y que eso “cambió” su partido. “No sé qué me dijo pero cómo me miró no me gustó, y en ese momento creo que algo cambió en mi partido”, afirmó Horford a la prensa posterior al encuentro del Fiserv Forum. Su eliminatoria va emptade a dos triunfos en un duelo al mejor de siete. EFE