“No me veo inferior a nadie de la categoría”

Miki Villar es uno de los jugadores que más han crecido en el salto del Compostela desde Tercera a Segunda B. El extremo de Nigrán no solo destaca por su velocidad, sino que incluso se prodiga de cara al gol, siendo el máximo artillero del subgrupo, igualado con Manu Justo, con cinco dianas. No duda en echarse el equipo a la espalda si la situación lo requiere, como en el encuentro ante el Celta B, el cual le dejó un sabor agridulce. Para reponerse, nada mejor que intentar ganar el domingo al Zamora, lo que otorgaría la permanencia y permitiría llegar a la última jornada con opciones a terminar entre los tres primeros.

¿Que sensación les deja la primera derrota en casa?

La verdad es que salimos con torrija, los primeros quince minutos nos pasaron por encima porque no igualamos la intensidad. Llegaron tres veces, una la sacó Soto pero en las otras dos marcaron dos goles. A partir de ahí mejoramos mucho, fuimos nosotros y tuvimos bastantes ocasiones para darle la vuelta al resultado. Incluso fallé yo un mano a mano que me paró Sequeira y tuve otra cruzada que también la mandé fuera. Yo creo que merecimos más por el cómputo general, pero al igual que el Pontevedra mereció más en la jornada anterior; cambiamos los papeles. Te quedas con sabor agridulce, marcar siempre gusta, siempre viene bien, pero al final no sirvió de nada.

Salvo esos diez primeros minutos, al equipo no se le puede reprochar que haya bajado los brazos a pesar de verse en desventaja.

Si no llega a ser por los primeros doce o quince minutos el resultado podía haber sido otro. No hay nada que reprochar porque creo que sí merecimos remontar.

A pesar de la derrota la permanencia, que era el principal objetivo, sigue estando cerca.

Nuestro objetivo, al menos dentro del vestuario, era la salvación, tanto al principio de temporada como ahora, que nos queda un punto, aunque dependiendo de lo que haga el Coruxo, que si gana se mete ahí para pelear. Nuestro objetivo, sin duda, era la salvación, éramos conscientes de las limitaciones que teníamos. Con un punto es bastante probable que esté lista la permanencia.

La igualdad que reina en esta liga hace que salvarse sea sinónimo de meterse en la lucha por los primeros puestos. Si ganan al Zamora incluso llegarán a la última jornada con opciones por arriba.

Con lo apretada que está la liga se puede mirar para todos los lados. Hay menos posibilidades por arriba, porque esta jornada puntuaron todos, el Zamora fue el único que empató, y nosotros perdimos. Aun así estamos bastante cerca, y si ganamos en Zamora podemos seguir soñando con la Segunda B Pro directa y quizá un poco más para arriba.

A nivel individual ha dado un paso adelante en el salto de Tercera División a Segunda B.

Estoy dando un nivel incluso mejor que en Tercera. Me siento comodísimo dentro del equipo, con el sistema. Con Yago progresé muchísimo estos años y creo que se está notando. Dimos todos un paso adelante con respecto al año pasado y al anterior. Yo me siento bien, me siento rápido, no me veo inferior a nadie de la categoría y creo que se está viendo.

Imagino que detrás de este crecimiento no hay más secreto que la cultura del esfuerzo y el trabajo.

El secreto es pico y pala. Llevamos ya tiempo juntos, siendo buenos amigos, compañeros, el día a día se lleva muy fácil por cómo somos todos, los unos con los otros. Eso lleva a que los resultados lleguen. Y si juegas asiduamente, como es mi caso, que cuento con la confianza de Yago y el cuerpo técnico, si en un partido no estás bien al siguiente seguir siendo titular te ayuda. Le da confianza al jugador. Personalmente estoy muy contento con Yago, con el papel que me está dando, y lo cierto es que estoy respondiendo bien.

Ante la temporada que está haciendo, ¿tuvo muchas llamadas en el mercado de invierno?

No hubo ninguna oferta, al menos personalmente, que yo sepa. Sé que hay equipos que me siguen, pero si lo haces bien es normal que te sigan. Conmigo no hubo ofertas y creo que tampoco hubo preguntas a representantes. Sí que hay representantes que me están hablando y poniéndose en contacto conmigo, pero yo estoy centrado en el Compos, en conseguir el objetivo cuanto antes, y por ahora está bien encaminado.

Uno de los mayores progresos con respecto a años anteriores es su faceta goleadora. ¿Está trabajando más en ello o simplemente era cuestión de decidirse a tirar más?

Pato, por ejemplo, es muy pesado conmigo para que tire a puerta, porque me dice que tengo muy buen disparo, y eso lo interiorizas. Hubo una época en que tenía una pizarra en mi habitación en la que ponía “tira” muchas veces. Sé que tengo buen disparo, sé que puedo hacer más goles. Se está viendo este año. También influye cómo estamos jugando, este año estoy jugando más por dentro, los desmarques también los hago más en diagonal hacia portería. Todo eso ayuda y creo que se está viendo el jugador que siempre fui pero que me costó demostrar.

Habla de la insistencia de Pato, y precisamente la conexión entre ustedes dos, con balones largos a la espalda de la defensa, se está convirtiendo en una jugada típica del Compostela.

Con Pato incluso la hacemos entrenando. Sabemos que por ahí hay un arma que podemos explotar, y él con el golpeo que tiene pone el balón perfecto para que pase a la defensa y yo llegue, como el gol al Dépor, que fue así. En el partido contra el Zamora en casa también tuvimos varias jugadas así, que iba a la espalda y yo llegaba al balón. Es algo que incluso debemos explotar más de lo que lo hacemos.

Ya lleva cinco goles, por los tres de cada una de las dos campañas anteriores. ¿Se marca alguna cifra?

Me gustaría meter alguno más, me encantaría, seguro que me ayudaría a abrir puertas más arriba. Yo trabajo para ello, no me quiero poner ninguna marca, si son para ayudar al equipo cuantos más goles lleguen, mejor.

Este domingo toca visitar al Zamora, recién ascendido y colíder.

Junto con nosotros, para mí es el equipo que mejor juega. El resultado que están teniendo en esta liga es completamente merecido. Nosotros también podríamos optar a eso si tuviéramos un poco más de fortuna en algunos momentos. Ellos también llevan tiempo juntos, su entrenador es buenísimo. Me gusta mucho cómo juegan, cuando vinieron aquí creo que fue el equipo que más complicado nos lo puso. Pero iremos allí a ganar, a hacer nuestro partido.