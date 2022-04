“No puedo reprochar nada a mi equipo”, dice Moncho Fernández

Fuenlabrada. El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, reconoció este sábado que no puede “reprochar nada” a sus jugadores pese a la derrota por 93-92 ante el Urbas Fuenlabrada, ya que fueron capaces de remontar una desventaja de 18 puntos (56-38) para pelear hasta el final el encuentro.

“Me da mucho amargura pero tengo que pensar en la parte positiva, hay que tener coraje y compromiso para hacer el esfuerzo de volver, cuando quedan 16 minutos y estás 20 abajo es muy complejo, y fuera de casa más. No puedo reprochar nada, porque cuando tiras y no anotas poco hay que decir. Tenemos cuatro tiros muy francos que no van dentro, con que uno de ellos hubiera entrado posiblemente hablaríamos de otro resultado. Me quiero quedar con la imagen que dio el equipo en el tercer y cuarto cuarto”, señaló Fernández.

El técnico gallego admitió que a su equipo le costó “entender el partido”. “Los primeros minutos son una clara muestra, con pérdidas absurdas. Teníamos que igualar la intensidad de Fuenlabrada y nos costó mucho, y el acierto con su defensa agresiva, esto hizo que la distancia fuera tan grande cuando fuimos al descanso”, explicó.

Para el preparador del Obradoiro, fue precisamente “entender el partido” lo que les permitió remontar el encuentro hasta llegar por delante al último cuarto (65-67).

“En un partido tan igualado que cada acción va a definir el resultado final, esa cara que nos había salido en el tercer cuarto nos salió cruz en el último. Tenemos tres triples abiertos y fallamos. Felicitar a los jugadores porque es muy complicado desde el punto de vista mental y físico volver cuando estás abajo”, añadió el técnico.

Moncho Fernández también tuvo unas palabras de agradecimiento para varias decenas de aficionados obradoiristas que acudieron al Fernando Martín.

“Quería agradecer a la gente que ha venido desde Santiago a vernos, es el primer viaje que la gente puede hacer después de la pandemia, y ha contribuido al buen ambiente”, subrayó en alusión a una nueva muestra de la afición obradoirista de su reiterado apoyo al club compostelano ya sea jugando como local en Sar o en desplazamientos a pabellones como el del Fuenlabrada. EFE / Redacción