“No sorprende que vinculen a Galán con los grandes clubs de Europa”

Al argentino Eduardo Chacho Coudet, entrenador del Celta de Vigo, no le sorprende que el nombre del lateral izquierdo Javi Galán, fichado el pasado verano de la SD Huesca por cerca de cuatro millones de euros, se vincule con el Barcelona o con otros grandes del fútbol europeo porque está “a un nivel muy bueno”.

A todo esto, este martes el Barcelona recibe al Celta a las 21.30 horas.

“No me sorprende porque sé el jugador y la persona que fuimos a buscar. Se dio todo lo que creíamos que podía suceder en el tiempo, que era potenciar sus características y que nos pudiera dar su mejor versión. No me sorprende ni que se le nombre para el Barcelona ni para cualquier otro club importante de Europa”, afirmó en rueda de prensa.

En este sentido, dijo estar convencido de que Galán podrá “sostener” este rendimiento durante muchos años, tanto por su “profesionalismo” como porque ha sido capaz de asimilar “un montón de cosas que ya las está llevando al campo”.

Auguró un partido “difícil” ante un rival con una idea de juego “muy clara”, con una versión “mejorada” respecto al duelo de la primera vuelta con el holandés Ronald Koeman en el banquillo.

“Es un equipo que me gusta ver jugar, luego cada entrenador tiene su idea y son diferentes. A mí personalmente me gusta la idea de Xavi. Históricamente es muy difícil ganar ahí. Nos ha tocado hacerlo el año pasado y vamos a intentarlo nuevamente. Enfrentamos a un rival top y en su estadio, pero vamos con la intención de mostrar nuestro fútbol”, subrayó.

Coudet puede convertirse en el primer entrenador de la historia del Celta que gana dos veces en el estadio del Barça, después de conseguirlo el curso pasado con un doblete de Santi Mina. Además, confirmó este lunes que el defensa Carlos Domínguez sufre “un esguince de tobillo”, por lo que es baja para los dos próximos partidos ligueros contra el Barcelona y el Elche.

“Es un esguince de tobillo de grado I, no es una lesión grave. Se lesionó el domingo con el filial”, explicó en su comparecencia ante los periodistas el técnico celeste, quien avanzó que el extremo Nolito tampoco podrá jugar en el césped del Camp Nou.