“No vengo por ser mi ciudad, la oferta futbolística es muy buena”

No escondió ayer Juampa Barros, en su presentación como jugador del Compos 2020-21 en el Café-Bar París (Porta Faxeira), un sitio que conoce muy bien, más que nada porque el propietario es su señor padre, que era uno de los días más felices de su vida, que “venir al equipo de tu ciudad es muy importante, una oportunidad única”.

Pero tampoco ocultó Juampa, que tenía otras ofertas, que lo de volver a casa no fue decisivo. “No estaba en un momento de querer volver a casa porque lo necesitaba personalmente. Echaba de menos a mi familia, pero estaba contento donde estaba (el CD Ebro de Zaragoza). Pero en el fútbol hay que aprovechar las oportunidades: simplemente vengo porque es una oferta futbolística y deportivamente muy buena, no por volver a casa... que sí, estoy muy contento de jugar aquí pero vengo porque es un club muy bueno, y qué mejor que hacerlo en la ciudad de donde he sido siempre”, dijo.

Admitió, eso sí, que hablar con viejos amigos (David Soto, Jimmy, Pato...) ayudó. “Antes de fichar ya hablé con ellos, ayer (martes) que llegué ya estuve con alguno... No es que uno me convenciera de venir, pero sí que es verdad que todos me han hablado espectacular del Compostela, me han hablado maravillas del club, que se está de maravilla y que tiene un proyecto deportivo muy bueno. Eso es lo que decide, al final te fías de gente con la que tienes confianza”, afirmó.

Y así llega este veterano de 26 años, que va a iniciar su séptimo curso en Segunda B, casi 140 partidos (“empecé muy joven, por suerte me he mantenido y esperemos poder seguir ascendiendo; 26 años es una edad para seguir creciendo”) y que apuesta por jugar “en cualquier posición: por suerte puedo jugar en la banda o en el lateral, en todas estoy cómodo y el entrenador, cuando me vea entrenar y competir, decidirá dónde me va a venir bien a mí y al equipo, sobre todo”.

SEGURO. Ve al Compos competitivo en bronce: “Hay gente que puede decir que hay que hacer fichajes, pero yo creo que hay muy buen equipo, ya el año pasado tenía un equipazo en Tercera División, ya se vio, no sólo por los resultados sino por cómo jugaban, y creo que en Segunda B muchos de los jugadores van a ser incluso mejores que en Tercera. Yo veo muy buen equipo, y que podemos competir y hacer un buen año”.

Y respecto a la forma de jugar... “Puede haber diferencia de una categoría a otra, pero este equipo los jugadores que tiene son de tener el balón, al entrenador también le gusta y yo creo que aunque sea una categoría más, sí que se pueden desarrollar los partidos y obtener resultados con la misma idea de juego, sí”.