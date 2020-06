Nova fase para o deporte coa fin da desescalada

Galicia deixa atrás a desescalada e inicia hoxe a nova normalidade na que aínda se manteñen moitas medidas para evitar que se produzan pasos atrás na loita contra a covid-19. No eido do deporte tamén entran en vigor novas instruccións e requisitos publicados pola Xunta no Diario Oficial de Galicia este pasado sábado.

En primeiro lugar, a actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse en grupos máximos de 25 persoas, sen que se produza contacto físico. Ocorre igual cando a actividade teña lugar en instalacións e centros deportivos, mais co engadido de que non poderán superarse os dous terzos de aforo do recinto. Ademais, estes deberán publicar un protocolo dispoñible para os seus usuarios.

Dentro das instalacións deportivas será necesario cumprir con certos requisitos. Como regra xeral non se debe compartir material, e cando sexa imprescindible facelo haberá que empregar elementos de hixiene para a súa limpeza. As bolsas, mochilas e efectos persoais terán que permanecer nos seus espazos de almacenaxe e os deportistas non poderán compartir alimentos ou bebidas, ademais de usar hidroxeles á entrada e saída dos espazos de actividade. Os técnicos, monitores e adestradores deberán gardar a distancia interpersoal, e se non é posible, terán que portar elementos de protección como máscaras. O mesmo ocorre para todos os usuarios nos espazos comúns.

No tocante á actividade federada de competencia autonómica, esta poderá realizarse individualmente ou en grupo, sen contacto físico, e os adestramentos serán en grupos de ata 25 persoas, malia que este límite non se aplica nas competicións onde as regras federativas garantan espazos diferenciados para cada equipo. Se é dentro de instalacións deportivas, a práctica axustarase aos termos establecidos para as mesmas.

Ademais, se é posible deberá gardarse a distancia de seguridade interpersoal. Asemade as distintas federacións autonómicas deberán redactar e publicar un protocolo para adestramentos e competicións, cuxa validez deberá ser aprobada pola Secretaría Xeral para o Deporte. Os organizadores de eventos deportivos tamén deberán establecer un protocolo para a covid-19.

PÚBLICO. No tocante á presenza de público, a Xunta establece que “sen prexuízo das competencias atribuídas no artigo 15.2 do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo covid-19” e do establecido nos puntos anteriores, poderá habelo sempre que todos estean sentados e sen superar o 75 % do aforo, cun máximo de mil persoas ao aire libre e de trescentas en recintos pechados.

No tocante ás piscinas, ao aire libre ou cubertas, non poderán superar o 75 % da súa capacidade, tanto no acceso como na práctica deportiva ou recreativa; agás no caso das piscinas unifamiliares de ámbito privado. Tamén será necesario establecer medidas de seguridade e distancia entre persoas.

En canto á pesca, os seus practicantes deberán gardar distancia interpersoal ou empregar protectores. Tamén está prohibido compartir os utensilios e produtos de alimentación e bebida. Os mesmos requisitos aplícanse para a actividade cinexética, cun engadido importante: se hai máis dun cazador, haberá que redactar un plan de actuación “no cal se detallen as medidas de prevención e hixiene que se deberán observar”. Terá que ser posto en coñecemento dos participantes e presentado xunto coa solicitude de autorización de cazaría.