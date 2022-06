Novo clínic de fútbol femenino en Porto do Son e Noia

10 E 11 DE XUÑO “O Porto do Son C.F.e o CF Noia queren contar contigo nesta nova aventura”. Esa frase é a mensaxe do clínic de fútbol femenino que vai facerse en Porto do Son e Noia. “Queremos que nenas da nosa bisbarra que queiran probar unha nova experiencia deportiva, si che gusta o fútbol, pero nunca te atrevíches a probar, nos axudamosche a que probes a experiencia de practicar un deporte que nestes últimos anos esta abrindo de par en par as portas de moitas rapazas”, sinalan no texto da convocatoria. E engaden: “Anímate a probar e acompañanos neste novo proxecto. Queremos que as nenas dos nosos concellos e concellos veciños se animen a practicar o fútbol e poidan inscribir algún equipo íntegramente composto por rapazas nas ligas que a Federación Galega de Fútbol constitueu recentemente, Liga Promesas, Liga Galega Infantil e Liga Galega Cadete”. O próximos venres 10 e 17 de Xuño organizan unhas xornadas de portas abertas para todas aquellas nenas e rapazas que queiran probar este deporte, será a primeira das iniciativas que ambas entidades promoverán nas vindeiras datas “para abrir as portas do Fútbol da nosa zona a todalas nenas e rapazas que nos queiran acompañar”. REDACCIÓN