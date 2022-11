Novo éxito da Selección Galega sub 16: loitará por revalidar o título nacional

O vixente campión de España, a Selección Galega sub 16, disputará a Fase Oro do Campionato de España de Seleccións Autonómicas tras rubricar este domingo o billete na primeira fase que tivo lugar en Tenerife. O combinado dirixido por Rubén López liderarou o seu grupo tras a brillante vitoria ante Madrid e o empate colleitado onte ante Canarias. Líderes de grupo, á Fase Ouro e co obxectivo de revalidar o título.

A primeira parte foi moi igualada. O elenco canario tivo a pelota e Galicia defendeu con orde e esperou a facer dano á contra. Con todo, as ocasións de gol brillaron pola súa ausencia durante os primeiros 40 minutos de partido. Co empate inicial chegouse ao descanso no Campo Municipal de Adeje.

Tras o paso polos vestiarios, e sen cambios en ningún dos dous equipos, o guión do encontro apenas variou. Na segunda metade tampouco houbo ocasións claras de gol e Galicia tivo o partido controlado en todo momento. Co empate inicial chegouse ao final e a euforia desatouse na expedición galega.

SUB 14. Pola súa banda, a Selección Galega sub 14 derrotou (1-5 ) a Canarias na última xornada da primeira fase do Campionato de España nun partido no que os de Jesús López recuperaron as boas sensacións. Con todo, e pese ao triunfo, non accederá á Fase Ouro.