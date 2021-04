Nueva revisión al líder Atlético, que recibe a un Huesca en apuros

Madrid. Sometido a una revisión constante, más aún en un momento del curso tan comprometido, el Atlético de Madrid necesita mucho más para dirigir su liderato al título de LaLiga Santander, aún lejos de la versión incontestable que mostró los primeros meses y enfrentado en casa este jueves con el Huesca.

No es el mismo en el juego, ni tan desbordante ni tan concluyente, por mucho que el 5-0 al Eibar haya despertado una contundencia en el remate que hace tiempo no tenía; ni tampoco es el mismo en los resultados. La diferencia es visible en la clasificación: la jornada la empezó con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, cinco sobre el Barcelona -con un partido menos- y seis sobre el Sevilla. No hay margen de error para el Atlético, centrado en lo deportivo después de la agitación institucional que terminó con la renuncia oficial del club a la Superligay a la espera de futbolistas esenciales. Luis Suárez sigue de baja, y también Joao Félix y Lemar ante el Huesca de Pacheta. EFE