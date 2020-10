Nuevo varapalo anímico para un Celta monótono

··· “Prácticamente cada ocasión que nos crean, es gol. Estamos intentando mejorar porque si no, es muy complicado ganar partidos”, destacó el entrenador del Celta, Óscar García Junyent. El técnico lamentó que, a pesar de haber jugado con futbolistas ofensivos, su equipo no fue efectivo en la parcela media y ofensiva para poder llevarse los tres puntos. “No hemos perdido por falta de entrega e intensidad, creo que hemos igualado en eso a Osasuna”, indicó el técnico antes de opinar que el gol del argentino Facundo Roncaglia ha sido una acción “que no puedes controlar”. El entrenador añadió además que al Celta le falta “desequilibrio y definición”