Núñez Feijóo aplaude ao Pescados Rubén Burela

FÚTBOL SALA O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibiu ao Pescados Rubén Burela FS pola conquista da Liga, a Copa da Raíña e a Supercopa e salientou a súa contribución á igualdade no deporte. Durante unha recepción, gabou o traballo das Guerreiras Laranxas por estar na elite non en van, ademais do triplete, o equipo foi elixido o mellor

club feminino de fútbol sala nos premios de referencia deste deporte; o adestrador Julio Delgado foi elixido o segundo mellor adestrador do mundo igual que a xogadora Peque. ecg