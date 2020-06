Nuria Rábano sobre salir del Dépor: “Tenía que mirar por mi futuro”

ADIÓS DE LA GALLEGA La futbolista del Deportivo Abanca Nuria Rábano cerró su etapa en el club gallego con una rueda de prensa en la que aseguró que le costó “muchísimo” tomar la decisión de cambiar de aires, pero ha advertido de que “tenía que mirar” por su “futuro”. Rábano, que no ha confirmado que seguirá su carrera en la Real Sociedad, indicó que su objetivo es “seguir aprendiendo futbolísticamente y creciendo a otros niveles”. “Llevaba cuatro años en el Dépor, quise quedarme mucho más, pero he tenido que tomar la decisión, creo que he sido valiente y fuerte”, expuso. La gallega pensó, al tomar su decisión, que “tenía que mirar” por su “futuro y nuevos retos” y afirmó que “era necesario cambiar de aires”. Al Dépor, con el que ha llegado a Primera, le guarda un “cariño especial” y le deseó “lo mejor”. efe