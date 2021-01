O alcalde de Oroso ve irresponsable iniciar as competicións afeccionadas

MANUEL MIRÁS O alcalde do Concello de Oroso, Manuel Mirás Franqueira, participou nunha reunión coa Consellería de Sanidade para falar da actual situación epidemiolóxica e das novas medidas que entran en vigor mañá. Neste encontro, Mirás manifestou que consideraba “unha irresponsabilidade que non se suspendan as competicións deportivas de afeccionados en ningunha das categorías”.

“Por exemplo, a Federación Galega de Fútbol está empeñada en que comecen a competir nas ligas de Rexional Preferente, Nacional de Cadetes, Xuvenís e Infantís, e iso non ten outra explicación que un interese económico e recaudatorio das federacións e das mutuas”, sostén o alcalde de Oroso.

A posta en marcha destas competicións “supón outra carga máis para os concellos, que teremos que facer investimentos e poñer vixiancia nos campos, xa que falamos de clubs afeccionados sen capacidade económica nin material para cumprir e facer cumprir os protocolos e as normas”.

“As autoridades sanitarias deben estar por enriba das federacións, por iso pido que se suspendan as actividades deportivas de afeccionados, e que non comecen as de fútbol, as que máis xente moven”, rematou Mirás. ECG