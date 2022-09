O ‘Atlas de covas e canóns de Galicia’ preséntase nun foro internacional en Burgos

espeleoloxía. O Atlas de Covas e Canóns de Galicia levado a cabo pola Federación Galega de Espeleoloxía en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, vén de ser presentado no Espeleoforum Internacional celebrado en Burgos e no que participaron os proxectos de espeleoloxía máis interesantes de todo o país. Neste sentido, cómpre salientar o grande interese que está xerando a catalogación de cavidades e canóns en Galicia dentro da comunidade espeleolóxica de España e de Europa e, nomeadamente, o devandito Atlas que conta cunha colaboración da Xunta de Galicia de 12.000 euros. Este proxecto, que xa leva catalogadas máis de seiscentas cavidades e trinta canóns, centrase no desenviolvementoo de aplicacións móbiles que permitan contar coa información das covas e dos canóns en tempo real e de xeito portátil. Conta co financiamento e apoio da Secretaria Xeral para o Deporte que leva dous anos respaldando os traballos da federación galega neste proxecto. A presentación do Atlas en Burgos correu a cargo do presidente da Federación Galega de Espeleoloxía, Gonzalo Villarmea, que valorou positivamente o interese mostrado, polo resto das federacións territoriais e da Federación Europea, no Atlas Galego. s.d.