O atleta galego Jacobo Soler, campión de España sub 23

EN 400 METROS. Gran papel dos atletas galegos no Campionato de España sub 23 celebrado esta fin de semana en Santander, que se saldou cun balance total de catro medallas e catorce postos de finalistas. O máis salientable foi o título nacional logrado en 400 metros polo velocista Jacobo Soler, do Grupompleo Pamplona, quen nun fantástico campionato lograba parar o reloxo nun extraordinario 47.06. Ademais, Elian Numa López, do Coruña Comarca, lograba un podio nacional despois dun periodo complicado no que as lesións impedíronlle continuar ca súa progresión. O seu rexistro de 1:52.52 e o seu subcampionato de España sitúan novamente na elite nacional ao medio fondista coruñés. Na categoría femenina, os lanzamentos marcaban a senda dos metais. A lanzadora lucense de xavelina do Lucus Caixa Rural Galega Uxía Sureda foi a máis madrugadora e a quen correspondería o primeiro podio galego. O seu terceiro lanzamento de 39.76 m. servíronlle para colocarse na segunda posición nun concurso moi disputado no que sumou un novo éxito deportivo ao seu palmarés. A outra das medallas achegábase do círculo de martelo, no que a campioa de España sub 20 do ano pasado, Irene Gómez, daba mostras da súa gran calidade. A internacional viguesa lograba a medalla de prata debutando nesta categoría nun último lanzamento de 58.42 m. que recompensa un ano difícil de lesións. ECG