O balonmán xa é parte dos campus de verán de Ames

Santiago. O Club Balonmán Ribadosar vai desenvolver ata o 31 de agosto un campus de verán de balde no pavillón polideportivo de Bertamiráns para rapaces de 6 aos 14 anos

Trátase da primeira vez na que se inclúe o balonmán como proposta no período estival, que se engade aos outros 12 campus e campamentos organizados por clubs e entidades deportivas coa colaboración do Concello de Ames, que se veñen desenvolvendo dende o mes de xuño.

Para participar no pódese realizar a inscrición na web www.ribadosar.es, posibilidades que estará aberta ao longo da duración da iniciativa. Dende a organización apuntan que non é obrigatorio participar en todas as xornadas da quincena, e que as nenas e nenos poden optar por períodos máis curtos, de varios días ou dunha semana.

Deste xeito, e aínda que as prazas sexan limitadas, crearase unha lista de agarda que se adapte ás vacantes que se vaian xerando ao longo destes catorce días. REDACCIÓN