O Bergantiños campión da II Copa da Costa Feminina ante o Noia

Santiago O Bergantiños proclamouse de novo campión da Copa da Costa. O equipo de Carballo gaña desta maneira as dúas edicións celebradas ata agora. O Bergan confirmou a súa condición de favorito gañando con contundencia un partido que foi unha festa do fútbol feminino, no campo A Fontenla de Santa Comba. Guiadas por Cruz, o Bergan xa encarrilou o partido desde os primeiros instantes xa que con só con catro minutos de xogo chegou o primeiro gol, obra de Lara López. Dous tantos de Cruz prácticamente consecutivos no 15 e no 18 deixaron o encontro case sentenciado e xa no descanso o Bergantiños gañaba 5-0. Non baixaron os brazos as do Noia que competiron en todo momento pero a diferencia de nivel quedou patente sobre o céspede da Fontenla e no marcador final (9-1). O presidente da Federación Galega, Rafael Louzán, entregou o trofeo de campión ao Bergantiños, acompañado do alcalde de Carballo Evenvio Ferrero. REDACCIÓN