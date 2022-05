O ciclista galego Ángel Suárez suma o seu cuarto campionato de España en probas de Descenso

federación galega de ciclismo O vigués Ángel Suárez acadou na pasada fin de semana o seu cuarto título estatal de Descenso este domingo na localidade abulense de El Raso. O rider elite, con licenza do Vigo-Rías Baixas e defendendo as cores do Commencal, soubo adaptarse á dificultade extra de ter sufrido un problema mecánico na clasificatoria. Carlos Díaz (CiclosQuintena), terceiro nos máster-30B, colgouse a outra medalla galega, mentres que a Selección autonómica asinou varios postos entre os dez primeiros na súa aposta polas categorías de menor idade e polo DHI feminino, segundo sinala a nota de prensa da Federación Galega.

Campión por última vez no 2020, Suárez “non o tivo nada doado nun circuíto coñecido por ser sede habitual da Copa de España”. Nun terreo seco, con moito po e moi roto, sobre todo no treito inicial onde se atopaban as zonas de maior pendente e dificultade, unha picada na primeira curva penalizou ao vigués na clasificatoria. Este contratempo provocou que na final saíra dos primeiros “con pilotos máis lentos”, como sinalou o olívico nas súas redes sociais. O rider que no 2021 fixo historia para o Descenso estatal, ao subir ao podio na Copa do Mundo de Snowshoe, ofreceu na quenda definitiva o mellor do seu repertorio. “Tiven que adiantar a algún durante a baixada final, complicando un pouco máis as cousas para levarnos o título”, indicou Suárez.

Un dos pilotos aos que alcanzou foi ao júnior André Martínez (Selección de Galicia), que caera na clasificatoria, e saíu 20 segundos antes que o elite. Ambos adiantaron a un xuvenil vasco e na meta entraron xuntos logo de poñerse á mesma altura na última recta. Non se estorbaron entre eles máis que polo pó das freadas que tivo que soportar o do Commencal. O campión elite detivo o reloxo en 2’08”71, batendo por máis dun segundo e medio a Pau Menoyo (Bike Abadeses). REDACCIÓN