O Cisne superou ao Grupo Lemaco Xiria nun partido da Liga Galega Ouro aprazado

Santiago. O Balonmán Cisne superou ao Grupo Lemaco Xiri nun artido aprazado da 11ª xornada da Liga Galega Ouro cun resultado de 40-30 logo de chegarse ata o tempo de descanso cun maio equilibrio pois o electrónico sianaba un 17-13.

O Cisne demostrou ser o equipo máis forte da categoría ante un Grupo Lemaco que non se minorou pero acabou cedendo ante o potencial dos pontevedreses, segundo sinala a nota de prensa co conxunto visitante enviada a EL CORREO.

Non se engurraron de saída e os carballeses e imprimiron un ritmo alto de encontro apremando as traxectorias dende a defensa 5:1, intentando roubar o balón para a saída a contra, máis dificultades tiña o Xiria en ataque ante a envergadura do rival, que non deixaba dar velocidade ao balón cunha 5:1 moi profundo. Co paso dos minutos o Cisne empezaba a conectar acertadamente cos seus pivotes e facía moito dano na defensa do Laber que se vía incapaz de cerrar eses ocos.

O ritmo no marcador era demasiado exixente para o Xiria ao que lle costaba marcar en ataque e recibía gol con facilidade, o tempo de partido foi agrandando a distancia no marcador cando o Laber erraba no lanzamento e por veces perdía a posesión do balón.

A Vitoria para o Cisne fai dese equipo que agora mesmo sexa que o c favorito para facerse coa primeira praza e derrota para un Grupo Lemaco que nas vindeiras xornadas xogará contra os rivais directos na clasificación.

Esta é a ficha técnica do partido, na biera de cada nome a cifra dos seus goles neste encontro.

Balonmán Cisne 40 (17): Antón Rodríguez, Mateo Monteagudo, Hugo Casal, Xoan Fernández 10, Mauro Lago 4, Mateo Castro 2, Miguel Domínguez 2, Manuel Lorenzo 7, Breixo Fentanes 3, Pedro Fernandez 5, Adrian Rey 1, Manuel Hernández 3 e Roi García 3

Grupo Lemaco Xiria 30 (13): Antón Pardiñas (porteiro), Xurxo Fraga 4, Manu Pérez 2, Pablo Veiga 10, Pablo Suárez 1, Diego Mourelle 1, Hugo García, Marcos Suárez 1, Angel Villar, Dani Periscal, Henrique Traba 10, Miguel Cambón, Manu Rey e Marcos Amarelle 1.

Arbitraron: Cesar Díaz e Catarina Adao.

CARBALLO APOSTA POLO DEPORTE DESDE HAI TEMPO. As Escolas Balonmán Xiria son froito de moitos anos de traballo por parte dun grande conxunto de persoas ligadas ao deporte no Concello de Carballo. Para entender cal é a importancia das mesmas dentro da comarca de Bergantiños e un esforzo salientable o deste proxecto que se inicia dentro do seo da Asociación Deportiva Xiria. Dita entidade sociocultural galega naceu no 1983 para ocuparse dos mal chamados deportes minoritarios. redacción