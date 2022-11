O Club Viravolta organiza o Xacobeo de Ximnasia Rítmica

Medio milleiro de xoves atletas, entre elas primeiras figuras do panorama internacional, participarán os días 26 e 27 de novembro de 2022 no Xacobeo de Ximnasia Rítmica I Torneo Internacional Viravolta‐Jael e II Gala Internacional de Ximnasia Rítmica, que organiza no Multiusos Fontes de Sar o club Viravolta. A cita deportiva, única deste nivel en Galicia, presentouse onte en Compostela coa presenza de Esther Pedrosa, concelleira de Deportes de Santiago; Ildefonso de la Campa, director xeral da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo; José Manuel Estévez, presidente da Federación Galega de Ximnasia; José María Fernández, director de Jael Joyería; e Wendy Rey, presidenta do Club Ximnasia Viravolta e directora do torneo.

Ximnastas de primeiro nivel de toda Europa participarán na Gala Internacional, amadriñada pola olímpica española Carolina Rodríguez. No apartado competitivo, o sábado 26 serán 350 as participantes, e o domingo máis dun cento. Longines e Jael Joyería, xunto ao Xacobeo 21‐22, son os patrocinadores principais da cita, que conta co apoio da Xunta de Galicia, a través de Deporte Galego, o Concello de Santiago e a Deputación da Coruña.

Na organización do torneo colaboran desinteresadamente numerosas empresas e entidades galegas, tendo esta edición de novo unha vertente solidaria, posto que parte da recadación se destinará a financiar programas de apoio a nenos diagnosticados de cancro e as súas familias a través de ASANOG (Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia). As entradas están á venda a través da web https://clubviravoltasantiago.com/torneo‐de‐gimnasia‐ritmica/.

A directora do torneo, Wendy Rey, destacou o feito de que compitan “corenta clubs de toda España e de Portugal”, e de que na Gala de exhibición do sábado pola tarde participen “varias das ximnastas máis destacadas do panorama actual”. “O nivel das competicións, que se desenvolverán o sábado e o domingo pola mañá, é excelente; e a participación de estrelas na gala do sábado pola tarde é tamén un premio para todas as persoas que practican este deporte”, afirmou.