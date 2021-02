O Comité de Fútbol Base da RFGF propón activar as categorías en formato exprés abrindo inscrición

A VOLTA Unha vez que semella que a situación sanitaria esta xa máis controlada que hai un mes, a Real Federación Galega de Fútbol convocou este pasado luns ao Comité de Fútbol Base para tratar a posibilidade de activar todas as competicións de base. Todos os asistentes, representantes dos clubes e dos distintos estamentos federativos, aprobaron por unanimidade propoñer a activación de todas as competicións de fútbol base, autonómicas, provinciais e locais pero en formato exprés para esta tempada 2020/21, dando así continuidade á activación das Ligas Galegas de base que xa están en pleno proceso de inscrición.

Neste encontro, o presidente da RFGF, Rafael Louzán, plantexou aos asistentes a opción de abrir tamén un proceso de inscrición para as demais categorías base, aceptando todos esta posibilidade, xa que entenden que é necesario coñecer con exactitude os equipos que participarán en cada categoría para a partir de aí elaborar os plans competicionais correspondentes, adaptados a cada realidade.

Os membros do Comité insistiron na necesidade de dar aos rapaces e rapazas a posibilidade de practicar deporte no que queda de tempada, independentemente do modelo competicional, pois estamos a piques de cumprir un ano sen fútbol autonómico e todos demandan poder voltar á práctica deportiva coas medidas sanitarias establecidas no protocolo federativo autorizado pola Xunta de Galicia.

O martes reuníronse tamén a Comisión de Fútbol Feminino e o Comité de Fútbol Sala, acordando tamén os dous órganos a activación das categorías base que aínda non están en marcha. Sempre en formato exprés tamén e coa apertura previa dun proceso de inscrición.

Despois das novas medidas aprobadas pola Xunta o pasado luns, xa foron varios os clubes que decidiron retomar os adestramentos da base suspendidos o 19 de xaneiro. ECG