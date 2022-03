O concello de Melide, premio da Agaxede á mellor xestión deportiva

Santiago. O alcalde de Melide, José Manuel Pérez, acompañado do concelleiro de deportes, José Antonio Prado, recolleu o pasado venres en Vigo o premio que a Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) concede á mellor xestión deportiva na categoría de concellos de menos de 15.000 habitantes.

Premiase así a xestión realizada neste mandato na que destaca a programación online de actividades realizada durante o peche das instalacións por mor da Covid-19, a creación de dúas ligas federadas, de fútbol sala e pádel, a creación dun circuíto de andainas así como os fortes investimentos realizados nas instalacións deportivas.

Durante a súa intervención, José Manuel Pérez, apuntou “Melide dalle importancia ao deporte como instrumento formativo, de adquisición de valores e de mellora da saúde das persoas, constituíndo unha área prioritaria dentro do goberno.

“ Temos que agradecerlle o traballo realizado a área de Deportes, encabezada polo concelleiro Jose Antonio Prado, ao técnico municipal Tonecho e as monitoras e monitores que con moito traballo e ilusión están a conseguir poñer ao noso humilde concello no mapa da xestión deportiva eficiente, sostivo o alcalde”, sinalou, segundop indica a nota de prensa.

Así mesmo, o alcalde destacou “ o galardón non sería posible sen todo o traballo que realizan as asociacións deportivas do noso concello na programación de actividades e de todos os melidenses que participan todo evento deportivo que se realiza”.

UN XURADO DE COMPOSICIÓN PLURAL O xurado, presidido por Eduardo Blanco Pereira, estivo conformado por representantes da Secretaría Xeral para o Deporte, da Facultad de Ciencias e do Deporte (UDC), da Federación Galega de Municipios e Provincias, da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Uvigo), do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia, da Federación Galega de Prensa Deportiva, da Unión de Federacións Deportivas de Galicia e da Asociación Galega de Xestión Deportiva.

Agaxede é unha asociación “ que pretende medrar e consolidarse incorporando ao maior número posible de profesionais da xestión deportiva pública ou privada”. redacción