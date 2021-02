O doutor Juanatey abre hoxe o espazo de saúde e deporte do Multiusos

Santiago. Baixo o título A COVID pode afectar ao corazón. A inactividade física tamén, o doutor José Ramón González Juanatey, xefe de Cardioloxía e Unidade Coronaria do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, será o primeiro convidado do Multiusos Fontes do Sar e o CD Santa Isabel para falar hoxe de deporte e saúde nas súas redes sociais.

O cuestionario da entrevista que se lle fará foi elaborado coas preguntas e inquedanzas que lle trasladaron os usuarios dos centros en redes sociais nun momento de tantas dúbidas. Con esta conversa, se inaugura un novo espazo multisaúde con charlas e vídeos en redes sociais sobre temas vinculados co deporte e a saúde. ecg