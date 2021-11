“O equipo competiu e seguimos sen perder”

Rodri Veiga, entrenador de la SD Compostela, valoró positivamente que su equipo siga sin perder después de las diez primeras jornadas de liga. Rodri aseguró que el punto contra el Coruxo en Pardellas (1-1) le deja un poco “descolocado”, pero volvió a recordar que la clasificación no hace justicia a su rival. El técnico blanquiazul elogió la capacidad competitiva de sus pupilos.

Sabor agridulce: “É un punto que te deixa descolocado, pero seguramente foi o máis xusto. Sorprénderonnos co plantexamento, metendo dous dianteiros e xogando un pouco máis directo do que o veñen facendo. A partir de aí colleron segundo balón e xogaron máis en campo contrario. Custounos adaptarnos a iso e ao campo. Despois non pasamos moitos apuros e ao final foi un querer e non poder. Non estivemos fino co balón, pero o equipo competiu ben”.

De más a menos: “Saímos ben ao partido pero hai que darlle mérito ao Coruxo que fixo as cousas ben. A clasificación é enganosa, o Coruxo sairá para arriba”.

Josiño: “Detectamos que o equipo se facía demasiado longo porque queriamos correr e atacar os espazos. Metemos a Josiño para xerar superioridades por dentro, ter máis o balón e atacar doutra maneira. Tivemos un pouco máis o balón pero non a profundidade necesaria para levarnos o partido”.

Invicto: “O equipo competiu ben, seguimos sen perder, temos cousas que mellorar, pero cabeza arriba. Temos que seguir traballando con humildade”.

Por su parte, Gonza Fernández, técnico del Coruxo, lamentó que su equipo siga sin tener fortuna de cara a gol, pero se congratuló por haber sorprendido al Compostela con su planteamiento.

Valoración: “En canto á clasificación o punto seguramente non valla moito, pero eu voume contento, sobre todo coa primeira metade. O equipo estivo cómodo, desenvolvemos o plan de partido que traballamos durante a semana, tivemos ocasións de gol, aínda que non fomos capaces de metela e iso condiciona a segunda metade”.

Novedades: “Sabiamos que os podiamos sorprender coa aliñación. Co rombo por dentro buscamos atraer os seus laterais e deixar emparellamentos na última liña con Borja e con Silva. Creo que o conseguimos, defenderon moi cerca da súa portería e iso fixo que nós estiveramos máis cómodos no plano defensivo”.

Sin gol: “Temos que insistir. O problema non é que non as metas, sería que non as xeraras. Veu o Compos, un equipo que está arriba e que aínda non perdeu, e o Coruxo fixo ocasións de gol. Cando entren, acabarán entrando todas xuntas”.

Sistema: “Sabiamos que era un equipo ofensivo pero queriamos que o Compos sufrira sen balón. Estamos tentando mudar moito o sistema, creo que estamos dando coa tecla e pondo o equipo cómodo”.