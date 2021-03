O estradense El Nabaoui, segundo no Nacional sub-20 de pista cuberta

Santiago. O concello de Antequera acolleu durante a pasada fin de semana os Campionatos de España sub-20 de pista cuberta, onde acudiron quince atletas galegos.

O máis destacado foi o atleta estradense El Mehdi El Nabaoui, segundo na proba dos 3.000 metros cun crono de 8:21.39 malia que a súa condición de estranxeiro (aínda tendo debutado coa selección española en 2018) impediulle recibir a medalla.

Rozaron o podio Raúl Cortizo, da Gimnástica, que mellorou a súa marca persoal en salto de lonxitude chegando ata os 7,14 m para ser cuarto, o mesmo posto que Hugo Vázquez, do Marineda, quen nos 60 valos marcaba nas semifinais 8:15 para establacer na final unha mellor marca persoal de 8:10.

Nos saltos, a campioa galega absoluta ao aire libre Lola Bouza, do ADAS Proinor, logrou o quinto lugar na final con 3,55 metros.

AUTONÓMICO SUB-16 E SUB-18. Excelente xornada atlética o domingo nas pistas do CGTD de Pontevedra, onde o tempo, a gran participación e os bos rexistros marcaron a intensa xornada.

No Campionato de Galicia de medio fondo e fondo para as categorías sub-16 e sub-18 producíronse excelentes resultados como o realizado nos 600 m sub-16 polo atleta do Coruña Comarca Daniel Salgueiro quen parou o reloxo en 1:27.97. Celia Castro, do Mazí, pola súa banda facía o propio na categoría feminina cun tamén salientable crono de 1:40.09.

Nos 1.000 metros, Xela Martínez, da Atlética Lucense, logrou un rexistro oficial de 2:49.31 que representa un novo récord galego sub-16 mellorando a súa propia plusmarca. Na categoría masculina Pedro Quintas do CD La Purísima proclamouse campión cun tempo de 2:40.94 que o sitúa nun dos primeiros postos do ranquin nacional.

Ademais Degnesh Mato, do Club Atletismo Santiago, firmou unha boa marca nos 800 metros sub-18 cun crono de 2:20.14 para facerse coa primeira posición. Pola súa banda, Ainoa Gontán, atleta da Sociedade Deportiva Compostela, colgouse o ouro nos 3.000 metros, cun tempo de 11’03’’. REDACCIÓN