O Grupo Lemaco gaña por 26- 24 o Sar Redondela

14ª Xornada da Liga Ouro Cadete masculino. O Grupo Lemaco Xiria A ven de gañar 26 -24 o Sar Redondela 24 (13-11 no descanso). Non foi un partido fácil para o Grupo Lemaco, os xogadores da Sar de Redondela puxeron as cousas difíciles dende o primeiro minuto e complicaron a vitoria dun Xiria que saíu cunha marcha menos do esperado a cancha. A palabra relaxación non existe nas xornadas da Liga Ouro e os carballeses tiveron que empregarse a fondo ante un equipo que non cedeu nos 60 minutos. Non estivo intenso na defensa o Xiria e foi aproveitado polos redondeláns que conseguían boas posicións de lanzamento ao superar o sistema defensivo 5:1, abría diferenza no marcador o equipo local pero a apatía no ataque facía que a Sar non se desenganchase do partido. Nos minutos finais o Grupo Lemaco tivo que apremar o acelerador para facerse cun triunfo para seguir aspirando ao máis alto na clasificación. REDACCIÓN