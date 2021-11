“O importante agora mesmo é a folla de ruta, non tanto a clasificación”

Roberto Baleato foi un dos futbolistas máis destacados no triunfo do Compostela sobre o Avilés. O dubrés foxe de alabanzas e prefire achacar a súa actuación á axuda dos seus compañeiros para conquistar tres puntos que devolven a SD a postos de play-off. Pero máis importante ca iso, Baleato céntrase “na folla de ruta do equipo” e “un modelo de xogo que a largo prazo vainos dar moito máis premio do que nos quita”.

Veñen de gañarlle ao Avilés, un dos equipos chamados a estar arriba. Por moito que soe a tópico, é unha vitoria de máis de tres puntos.

É un equipo que leva aí arriba todo o que levamos de liga e, a priori, pode ser un dos que estea aí, por iso pode valer máis de tres puntos. Pero tamén porque viñamos de perder, que ata agora non o fixeramos, e cando te acostumas a non perder canto antes sexas capaz de deixar atrás a primeira derrota, mellor. Nese aspecto, aínda sen ser un partido brillante, o equipo foi capaz de repoñerse.

Especialmente na primeira metade o equipo víase incómodo. Cre que foi debido a vir dunha derrota?

Seguro que depende de varios factores. Vir de perder non axuda, pero o tempo tampouco nos beneficiaba. Comezamos co vento en contra, tentamos facer superioridades en campo propio, pero cada vez que levabas o balón para adiante viña de volta. Despois duns minutos sufrindo fomos capaces de mellorar, e cando marcamos o gol e chega o penalti o equipo estaba sabendo interpretar ben os espazos que deixaba o rival e podendo correr. As sensacións de perder si que te poden atenazar nos primeiros minutos e fomos capaces de dar un paso á fronte.

Con este triunfo volven a postos de play-off, pero nesta ocasión, máis que por ocupar unha determinada posición, a importancia de gañar residía en evitar que se escapen os equipos de arriba?

Eu non son moito de mirar a clasificación, e se a ves non ten moito sentido, porque hai moi poucos puntos entre o descenso e os equipos que están arriba. Trátase de seguir sumando, as dinámicas son moito mellores cando gañas, e os de arriba si que están facendo os deberes, sobre todo o Adarve. Trátase de tentar que non haxa moito colchón de puntos. Eu creo que o importante é a folla de ruta, non tanto a clasificación agora mesmo, a dinámica do equipo, como xeramos as cousas. É un equilibrio: hai que mirar a clasificación para que non se escapen, pero é moito mellor ter as cousas ben traballadiñas e ben feitas para gañar máis partidos.

Acadaron unha vitoria que en moitas outras xornadas se lles viñera resistindo. Que lle estaba a faltar ao equipo para acabar de sacar os partidos adiante?

É verdade que nos adiantamos varias veces sen poder sacar a vitoria. Todos os partidos son diferentes e non sei se hai algo común que lle puidera faltar ao equipo en todos eles. Ás veces vas por diante e pola nosa maneira de xogar seguimos igual, porque gañar por un gol non é unha vantaxe moi grande. Hai outros equipos que cando marcan un gol péchanse e non deixan espazo a nada, a cometer ningún error por querer xogar ou levar a súa idea a cabo. Nós niso non cambiamos e pode que nos afecte un pouco, ao estar máis abertos porque queremos mover o balón, e que con pequenos erros nos estea castigando. Pero é o noso modelo de xogo e creo que a largo prazo vainos dar moito máis premio do que nos quita.

A nivel individual, cre que realizou contra o Avilés un dos seus mellores partidos no Compostela?

Participar nos goles entendo que é algo anecdótico, son balóns parados e a min tócame ir sempre polas miñas características. Os compañeiros e algunha xente dixéronme que fixera moi bo partido, pero as miñas sensacións tampouco son esas. Creo que entrei un pouco impreciso porque viña de non estar contando con minutos. Pouco a pouco creo que si fun a mellor, tamén polo traballo dos compañeiros, porque na segunda parte había máis liñas de pase, estabamos mellor colocados, ocupando mellor os espazos, e iso facilitoume encontrar os pases.

Como vive a situación de estar contando con menos minutos do que era habitual en vostede?

Fácil non é, porque o que queremos todos é xogar sempre. As miñas características físicas lévanme a ir pouco a pouco e se non conto cústame un pouquiño máis. Pero lévoo con paciencia, vendo que hai compañeiros que tamén o están facendo ben, non é algo clarísimo que teña que xogar eu. Temos a sorte de que traballamos moi ben durante a semana, con grandísimos profesionais. No meu caso sería impensable de non traballar como estamos traballando pola semana poder saír e competir como o estamos facendo todos. Entendo que haberá momentos para todos.

Aínda que non lle resulta novidoso, como se atopa de central?

Cando era pequeno xogaba nesa posición, e estes últimos anos tamén tiven que facelo. Fágoo encantado, non teño ningún problema con iso. Por gustos igual prefiro xogar no medio, estás un pouco máis activo e máis metido no partido, pero é unha posición que me gusta, e no noso equipo é un posto moi atractivo para xogar, non te aburres en ningún momento. Aí estou para o que faga falla. Se se necesita que xogue aí porque só temos a Álvaro como central dereito e o outro día torceu o nocello, aí estou.

Por diante xa agarda o Arosa, na Lomba, o domingo ás 17.00 horas. Son vellos coñecidos destes anos, pero púidolles ver algún partido esta tempada?

Vinlles varios partidos e en pretempada tamén xogamos un amigable en San Lázaro. Están facendo unha tempada bastante boa, de adaptación á categoría. Creo que vai ser un partido complicadísimo, sobre todo no seu campo. Eles téñeno bastante collido e nós a ver como nos adaptamos.

Pola dinámica da liga estamos vendo que os equipos fanse fortes na casa, e todo o que sexa rabuñar algún punto fóra, benvido sexa.

Soa a tópico pero é totalmente a realidade. Vese perfectamente que fóra hai moi pouca xente que saque os puntos. Todos nos temos que especializar un pouquiño en ser fortes na casa, os planteis confórmanse con respecto a iso e fai que gañar fóra sexa moi complicado. Vese que está sendo así en toda a categoría, o grupo está superigualado, e todo o que se poida rañar fóra, benvido sexa, pero para todo o mundo isto pasa principalmente por facerse fortes na casa.