O Nacional en Valdoviño afianza a Galicia no posto de capital do surf

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participaron onte na presentación do Campionato de España de Surfing 2021 que terá lugar ata o 5 de setembro na praia da Frouxeia, en Valdoviño. Este é o segundo ano consecutivo no que Valdoviño acolle o Nacional, que rematará a fin de semana que vén co Campionato de España por comunidades autónomas do que Galicia foi campioa en 2018 e 2019.

Lete destacou a importancia de Galicia como capital nacional e mesmo internacional do surf, subliñando que a federación galega, a española e a delegación nacional da World Surf League teñen as súas sedes en Galicia. Resaltou tamén a importancia dos principais eventos de surf que se celebran en Galicia como o Pantín Classic, o Junior Qualifying Series 1.000 Gadis Pro Ferrol ou o propio Campionato de España de Surfing.

Lete Lasa destacou aos deportistas galegos que levan acadando grandes resultados nos últimos anos: Gony Zubizarreta ou Vicente Romero, e outros que os seguen como Esperanza Barreras, bicampioa mundial de SUP e que está piques de conseguir o cetro europeo da especialidade.

O esforzo das institucións e federacións debe orientarse cara a tecnificación deste deporte en Galicia para acadar representación olímpica para os vindeiros Xogos en París no ano 2024, apuntou.

Nava Castro referiuse ao labor que vén desenvolvendo desde hai anos a Xunta a prol da consolidación de Galicia coma destino turístico no eido do surf, tanto na identificación e promoción dos lugares máis idóneos para a súa práctica, “como no apoio á creación de infraestruturas e á organización de acontecementos que nos prestixien nos ámbitos nacional e internacional”.

Destacou a iniciativa Galicia surfing, oferta de turismo activo e sustentable para os 1.500 quilómetros da costa galega posto en marcha con éxito hai uns anos. ECG