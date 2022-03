O Obradoiro USC sufre para gañar ante o Calvo Basket Xiria ben forte

Santiago. En Primeira División Senior, o Obradoiro USC recibiu no Pavillón Lorenzo da Torre ao Calvo Basket Xiria e gañou 69-68. O equipo local contaba coas baixas de Andrés Forján e Gorka Arejolaleiba.Completaron a convocatoria os junior Marc Colom, Anxo Casais, Miguel Gil e Juan Bocca. O primeiro cuarto foi claramente dominado polos visitantes, moito máis agresivos defensivamente e cun gran uso de mans que incomodou moito ao Obradoiro USC, ao que lle custaba moito anotar ante a oposición do equipo de Xiria. Faise notar xa neste cuarto unha dinámica que se repetiría durante todo o encontro: a escasa porcentaxe de acerto no tiro exterior por parte de ambos os conxuntos. No segundo período cambian as tornas e son os xogadores do Obradoiro USC os que soben o nivel físico do partido. No último cuarto as dúbidas invaden aos locais, que non son capaces de atacar con claridade a zona 1-3-1 proposta polos visitantes. Un triplo de Miguel Gil ao final de posesión dá aire ao Obradoiro e foi importante cara o triunfo final do choque. Por parte do Obradoiro USC xogaron: F. Barreiro (-), A. Carrera (2), A. Casais (-), M. Gold (3), J. Bocca (9), L. Fernández (12), M. Colom (-), T. Álvarez (13), F. Belo (12), M. Gil (3), A. Soto (8) e P. Pérez (7). Os parciais por cuartos foron: 13-18, 22-11, 17-17 e 17-20. redacción