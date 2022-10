O Peleteiro vence con contundencia ó Fodeba Gijón na casa cun 90-59

Santiago. Enfrontábanse este domingo os dous equipos invictos na categoría en Montouto. O Peleteiro Hyupersa Santiago recibía na casa a visita dun Fodeba Gijón que xa nas derradeiras tempadas mostraba ser un equipo serio e moi difícil rival.

Sairon moi concentradas as xogadoras do Peleteiro Hyupersa Santiago, ainda que a primeira canasta era anotada polas visitantes. Tras varios intercambios de canastas, notábase como as locais querían ir a polo partido. Moita e moi boa actividade defensiva que permitiu recuperar balón en defensa e sair rápido á contra. Acabou o primeiro cuarto cun 26-15 no marcador.

Co seguinte cuarto non cambiaban moito as cousas, as rotacións permitíanlle ó Peleteiro manter a intensidade defensiva, apretar ó balón en todo momento e traballar moi ben nas líneas de pase. No ataque foron moi xenerosas, compartindo o balón e con moito equilibrio entre o xogo interior e exterior. Pouco a pouco as asturianas recortaban distancias no marcador, apoiadas no tiro exterior de Antigonie. Chegábase ó descanso cun 45-30 no marcador.

As santiaguesas elevaron o nivel defensivo na segunda metade do encontro. A saída á cancha foi moi boa, cortando a boa sensación coa que remataran as visitantes o segundo cuarto. Unha canasta dende o medio campo de Antía Furelos poñía o 30-12 no parcial e a maior diferencia no marcador con 33 puntos (75-42).

No derradeiro cuarto, pouco cambio o encontro, os dous equipos mantiveron o mostrado nos 3 cuartos anteriores, máis acertadas as visitantes dende a liña de 3 neste cuarto o que lles permitiu levarse o parcial. O resultado final sería de 90-59. P.H.S.