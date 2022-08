O Pino xa é parte dos dez clubs galegos convenidos do Compos

A Sociedade Deportiva Compostela e SD O Pino formalizaron onte un novo convenio de colaboración, co obxectivo de que ambos os clubs crezan deportiva e socialmente, así como para impulsar a práctica futbolística na comarca, creando unha sólida estrutura de traballo e sinerxias para ou futuro.

Coa firma de O Pino son xa 10 os clubs que confían no Compospara seguir medrando. Tralas reunións mantidas nos últimos meses, ambos os equipos alcanzaron un acordo mediante ou cal o Compostela axudará ao conxunto do Pino a impulsar e consolidar o fútbol base na localidade, así como a captación de xogadores da contorna.

Así mesmo, dentro dos clubs conveniados, os técnicos da SD O Pino poderán participar nas xornadas de formación que organiza a SD Compostela e asistir gratuitamente aos encontros que o conxunto branquiazul dispute non Vero Boquete. Do mesmo xeito, de ser o caso, algúns xogadores da SD O Pino poderán asistir a adestramentos co Compos.

A maiores, esta firma supón que ambas as entidades coorganizarán eventos e actividades de intercambio, a realización de campus de fútbol base como o organizado non mes de xullo co patrocinio de Cobre San Rafael, clínics, cursos de tecnificación e partidos amigables, entre outros.

Para selar ou acordo, estiveron presentes nas oficinas da SD Compostela, por parte do equipo de Santiago,, o vicepresidente, Javier García e o director da canteira, Víctor Pazos, e por parte da SD O Pino, o seu presidente José Antonio Varela, o directivo Nacho Morao e máis o coordinador Ivan Mosteiroto.