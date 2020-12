O Porriño e Maceda baixan o pano da Copa Galicia de Ciclocrós

Santiago. Intensa fin de semana da Copa Galicia de Ciclocrós 2020 co barro garantizado. A edición do certame autonómico resolverase esta fin de semana cunha dobre cita: os enlamados circuítos da localidade pontevedresa do Porriño e da ourensá de Maceda decidirán os gañadores finais de todos os ranquins.

O gañador elite masculino do 2019 chega á recta final da Copa nunha situación límite para defender a súa coroa. Saúl López (Academia-Postal Maceda) ocupa a segunda posición na clasificación que domina por 50 puntos de vantaxe Daniel López (Cambre). O monfortino e o coruñés protagonizaron duelos moi parellos nas tres anteriores probas desta campaña e xogaranse o título nunha fin de semana que concluirá co representante do Maceda correndo como anfitrión.

Os dous eventos levaranse a cabo sen público, tal e como aconteceu nas anteriores citas da Copa, e no organizado polo CC Maceda entregaranse os premios finais. ecg