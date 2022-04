O Portus Apostoli mailo Burela, na Copa Galicia de fútbol sala

Santiago. Comezan as semifinais da XXX Copa Galicia de fútbol sala co encontro de ida, este mércores a partir das 20:30h os noieses vense as caras cun Primeira División en busca de tomar a dianteira na eliminatoria. Os colexiados do choque serán Jorge Otero Mira e Daniel Dacal Deza.

Despois de desfacerse do Sala Ourense por 1-11 nos cuartos de final, os brancos afrontan agora unha dura eliminatoria contra o Pescados Rubén Burela FS, equipo que milita na Primeira División.

O sorteo das semifinais quixo que se repetira nesta fase a final da última edición. Naquela ocasión, os laranxas venceron por 5-2 en Narón. Agora, co obxectivo do ascenso a Primeira División logrado, “os esforzos están máis postos que nunca en mellorar esa actuación”, sinala o club noiés na súa nota de prensa

“Chega o rival nun momento delicado e contraposto. Colista da Primeira División con catro puntos, sen aínda coñecer a vitoria e con recente cambio de adestrador, o Pescados Rubén Burela tentará atopar no torneo galego o punto de inflexión desta temporada. Ademais, os de Rafa Merino contarán coa motivación de ir a pola reconquista do título, seguindo un camiño que comezou eliminando en cuartos ao CD Lugo Sala por 2-5”, engaden no comunicado. En plena Semana Santa, queda ollar quen marca a diferenza para saber si o Noia FS achégase a unha nova final histórica e dese xeito redondea unha temporada moi boa despois de acadar o seu camiño para chegar ata a máxima categoría. REDACCIÓN