O Trail comarca do Ulla-Tambre faise o 3 de abril entre Touro e O Pino

sendeirismo. Os alcaldes de O Pino, Manuel Taboada, e Touro, Ignacio Codesido, presentaron este venres a primeira edición do Trail comarca do Ulla-Tambre que, cunha distancia aproximada de 20 quilómetros, se vai disputar o domingo 3 de abril entre a área recreativa de Brandelos (Touro) e o cruceiro da igrexa de Arca (O Pino). Vai ter undesnivel positivo de 750 metros (uns 1.450 metros de acumulado). As persoas participantes deberán concentrarse na meta, situada no cruceiro da igrexa de Arca e recoller os seus dorsais e amosar o certificado covid. Despois serán trasladadas en bus ata a saída, na área recreativa Brandelos. O prezo da inscrición é de 12 euros. Organiza a cita a Sociedade deportiva Compostela-Tambre-Lengüelle pero baixo o control técnico do Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de Atletismo. REDACCIÓN