Objetivo cumplido: sella el Celta la permanencia

··· Eduardo Coudet, entrenador del Celta, no escondió su satisfacción por la victoria y apuntó que ve “un compromiso” para intentar generar un cambio de cara al futuro. “Matemáticamente aún no nos da, pero dimos un paso muy importante. Hicimos un muy buen partido ante un rival muy duro, generamos bastantes situaciones. El rival se metió en el partido con la jugada del penalti cuando podríamos haber jugado con mayor tranquilidad y con los espacios a favor. Pese a todo, no sufrimos mucho”, declaró.