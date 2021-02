Oportunidad de desquite para el Atlético

ante el levante No aprovechó el Atlético todo lo que pudo su visita del miércoles al Levante (1-1), con el que se reencuentra 67 horas después con un desquite pendiente para el equipo rojiblanco, y mientras crecen las dudas defensivas, suma bajas -tendrá al menos cinco- al tiempo que asoman el Chelsea y la deseada Liga de Campeones. Debe reponerse y sumar de tres en tres como lo hacía hasta hace tres jornadas y reafirmar su liderato con la mayor certeza de todas, los triunfos; tanto como necesita los goles de Suárez, once en las últimas once citas, pero ninguno en las dos recientes, y una reacción para subsanar la vulnerabilidad defensiva. a.e.