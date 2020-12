Os deportistas galegos de alto nivel reciben axudas por 348.590 €

Santiago. A Secretaría Xeral para o Deporte, a través da Fundación Deporte Galego, resolveu as axudas a Deportistas Galegos de Alto Nivel baixo a denominación Axudas DGAN 2020, unha resolución publicada na páxina web do deporte galego.

Nesta nova convocatoria acadouse un importe final das axudas resoltas DGAN de 348.590 euros, a pesar de que o crédito inicial era de 300.000 euros. Cómpre salientar que, neste exercicio, acadouse o récord histórico de solicitudes presentadas, ata un total de 374 de 41 federacións diferentes. O número de resoltas chegou ata as 228 de 36 disciplinas diferentes.

A resolución de 2020 conta con seis tipos de axudas -Axuda DGAN 1 (8.000 euros), Axuda DGAN 2 (6.000 euros), 3 (4.000 euros), 4 (1.500 euros), 5 (800 euros) e 6 (350-1.000 euros)- máis as recentemente creadas Axudas DGAN D.A. a deportistas de apoio ou guía que reciben o 50 % do importe da axuda do deportista con discapacidade. Estas achegas foron asignadas segundo os resultados deportivos acadados no ano 2019.

Susana Rodríguez (paratríatlon), Jacobo Garrido (natación adaptada) e Nikoloz Sherazadishvili (judo) acadaron a máis alta, mentres que Tamara Abalde (baloncesto); Carlos Arévalo, Rodrigo Germade e Teresa Portela (piragüismo), Alejandro Vidal (parataekwondo) Nicolás Rodríguez (vela), Adiaratou Iglesias (atletismo adaptado) e Irene Blanco (halterofilia) acadaron a Axuda DGAN 2. Ata 17 deportistas lograron as de nivel 3, 87 as de nivel 4, 55 as do 5, 57 as do 6 e un fíxose coa Axuda DGAN para deportistas de apoio ou guía.

Galicia conta con 503 deportistas recoñecidos como de alto nivel (197 mulleres e 306 homes), 17 (12 homes) con discapacidade. ecg